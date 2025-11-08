Бәгаји: Әввәлдән бәлли иди ки, АБШ Иранла бағлы тәҹавүз ҹинајәтиндә там шәкилдә иштирак едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү ҹәнаб Исмајыл Бәгаји, АБШ президентинин Исраилин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнә ҝөрә мәсулијјәти өз үзәринә ҝөтүрмәси илә бағлы ачыгламасына мүнасибәт билдирәрәк јазыб: Елә әввәлдән ајдын иди ки, АБШ Исраилин Иран халгына гаршы төрәтдији тәҹавүз ҹинајәтиндә там шәкилдә иштирак едиб.
О, “Х” сосиал шәбәкәсиндә пајлашымында гејд едиб: Хатырлајырсынызмы, АБШ-нин дөвләт катиби Марко Рубио 2025-ҹи ил ијунун 13-дә демишди ки, Вашингтонун сионист режиминин Ирана гаршы тәҹавүзкар вә террорчу әмәлиндә һеч бир ролу јохдур вә хүсуси вурғуламышды ки, бу, Исраилин бир тәрәфли аддымыдыр вә биз Иран әлејһинә һүҹумларда иштирак етмирик’?
Инди исә АБШ президенти ачыг шәкилдә мән там мәсулијјәт дашыјырам демәклә, өз дөвләт катибинин јаланыны ифша едиб вә әслиндә етираф едиб ки, Вашингтон бу әмәлијјата елә әввәлдән рәһбәрлик едиб.
