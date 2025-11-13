  1. Ana səhifə
Гутерреш: Исраил Ливан үзәриндән учушлары дајандырмалыдыр

13 noyabr 2025 - 14:49
Xəbər kodu: 1750080
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
БМТ-нин Баш катиби, Исраилин Ливана гаршы давам едән тәҹавүзүнү писләмәдән Ливан үзәриндән учушлары дајандырмалы олдуғуну билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, БМТ-нин Баш катиби Антонио Гутерреш бу ҝүн, сионист ишғалчыларын Бејрута гаршы давам едән тәҹавүзүнү мәһкум етмәдән бир бәјанат јајыб вә елан едиб: Мән бүтүн тәрәфләри мүлки шәхсләри горумаға вә Ливанла Исраил арасында даими атәшкәсә сәбәб олаҹаг диалог үчүн шәраит јаратмаға чағырырам.

БМТ-нин Баш катиби давам едиб: Исраил гүввәләринин Мави Хәттин шималында олмасы вә Ливана һүҹумлары Ливанын суверенлијинин вә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын 1701 сајлы гәтнамәсинин позулмасыдыр. Мән Исраилин Мави Хәттин шималындакы әразиләрдән ҝери чәкилмәсинә вә Ливан әразиси үзәриндән учушларыны дәрһал дајандырмасына чағырышымы тәкрарлајырам.

