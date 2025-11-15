Боснија мүсәлманларыны өлдүрмәк үчүн италијнларын турист турлары; Милан прокурорлары тарихи сәнәдли филмдән илһамланараг истинтага башлајыблар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Милан прокурорлары 1993-1995-ҹи илләр арасында Боснија мүһарибәси заманы дәһшәтли Сарајево мүһасирәсиндә мүсәлман мүлки шәхсләри өлдүрмәк үчүн пул өдәмәкдә иттиһам олунан бир груп италјан вә диҝәр милләтләрдән олан шәхсләр һаггында истинтага башлајыблар. Истинтаг Боснија мүһарибәсинин битмәсиндән тәхминән 30 ил сонра бир даһа бу мүсәлман авропа шәһәринин мүһасирәсинин дәһшәтини бир даһа медиаја чатдырыб.
Иш, кечмиш Сарајево мери Бенјамин Каричин италјан журналистлә әлагә сахламасындан вә журналистин ону әмәлијјатларда иштирак едән инсанлара јөнләндирмәсиндән сонра ортаја чыхыб.
Журналист Езио Гаванеззи истинтага башлајыб вә иш Милан прокурорлуғуна ҝөндәрилиб. Онун арашдырмасы словенијалы режиссор Миран Зупаничин 2022-ҹи илдә чәкилмиш "Сарајево Сафари" адлы сәнәдли филминә әсасланыр.
Сәнәдли филмдә туристләрин Сарајево әтрафындакы јәһуди вә христан серб мөвгеләриндән мүһасирәјә алынмыш мүсәлманларын шәһәринә атәш ачмаг үчүн он минләрлә авро өдәдикләри ҝөстәрилир.
Бу "инсан сафариси"нин иштиракчылары әсасән варлы сағчы тәрәфдарлар олуб вә бәзи мәлуматлара ҝөрә, онлар ушаглары һәдәф алмаг үчүн 100.000 авроја гәдәр пул өдәјибләр. Мүсәлман көрпәләри өлдүрмәк үчүн тәшкил олунаб бу өлүм турларш Италијанын Триест шәһәриндән Сарајево әтрафындакы тәпәләрә гәдәр баш тутуб вә һәфтәсону, ҹүмә ҝүнүндән базар ҝүнүнә гәдәр давам едиб.
Милан прокурорлуғу билдириб ки, "дәһшәтли мотивләрлә вә ифрат зоракылыгла гәсдән төрәдилмиш гәтл" үзрә истинтаг давам едир вә бир нечә нәфәр шаһид кими мүәјјән едилиб. Италјанлар истинтагын диггәт мәркәзиндә галыр, лакин диҝәр авропалыларын да иштирак етмәси еһтималы вар.
Хатырладаг ки, Сарајевонун дөрд иллик мүһасирәси заманы тәхминән 1500 ушаг олмагла 10.000-дән чох мүсәлман мүлки шәхс вәһшиҹәсинә гәтлә јетрилиб. Шәһәр јәһуди вә христиан серб гүввәләри тәрәфиндән мүһасирәјә алынмышды, ағыр бомбардман едилир вә ҝүлләбаран олунурду, "снајпер хијабанлары" кими танынан күчәләр, сакинләрә горху вә дәһшәт јашадырды.
Sizin rəyiniz