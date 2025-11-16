  1. Ana səhifə
  2. Хүсуси бурахылыш
  3. Шторм Аль-Акса

ҺӘМАС Гәзза сазишинин икинҹи мәрһәләси үзрә данышыглара башламаға һазыр олдуғуну ачыглады

16 noyabr 2025 - 18:22
Xəbər kodu: 1750980
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ҺӘМАС Гәзза сазишинин икинҹи мәрһәләси үзрә данышыглара башламаға һазыр олдуғуну ачыглады

ҺӘМАС сөзчүсү Фәләстин груплары тәрәфиндән билдириб ки, Гәззада сүлһмәрамлы гүввәләрин миссијасы Исраилин бөлҝәјә јенидән һәрби һүҹумунун гаршысыны алмагдан ибарәт олмалыдыр вә Исраил Гәззанын дахили ишләринә һәр һансы формада мүдахилә етмәмәлидир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, ҺӘМАС сөзчүсү Һезам Гасим шәнбә ҝүнү билдириб ки, Гәззада атәшкәслә бағлы БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында гәбул олунаҹаг гәтнамәдә мүһарибәнин јенидән башланмамасы вә Исраилин Гәззадан чыхмасы – Фәләстин халгынын һүгугларындан бири кими – нәзәрә алынмалыдыр.

Гасим “әл-Әрәби әл-Ҹәдид” гәзетинә мүсаһибәсиндә вурғулајыб: Бејнәлхалг гурумлар вә БМТ атәшкәси дәстәкләмәли, һуманитар јардымлар Гәззаја ҝөндәрилмәли вә дахили вәзијјәтлә бағлы мәсәләләрдә һеч бир хариҹи мүдахилә олмамалыдыр.

О, әлавә едиб: Фәләстин груплары тәрәфиндән билдириб ки, Гәззада сүлһмәрамлы гүввәләрин миссијасы Исраилин бөлҝәјә јенидән һәрби һүҹумунун гаршысыны алмагдан ибарәт олмалыдыр вә Исраил Гәззанын дахили ишләринә һәр һансы формада мүдахилә етмәмәлидир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha