ҺӘМАС Гәзза сазишинин икинҹи мәрһәләси үзрә данышыглара башламаға һазыр олдуғуну ачыглады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, ҺӘМАС сөзчүсү Һезам Гасим шәнбә ҝүнү билдириб ки, Гәззада атәшкәслә бағлы БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында гәбул олунаҹаг гәтнамәдә мүһарибәнин јенидән башланмамасы вә Исраилин Гәззадан чыхмасы – Фәләстин халгынын һүгугларындан бири кими – нәзәрә алынмалыдыр.
Гасим “әл-Әрәби әл-Ҹәдид” гәзетинә мүсаһибәсиндә вурғулајыб: Бејнәлхалг гурумлар вә БМТ атәшкәси дәстәкләмәли, һуманитар јардымлар Гәззаја ҝөндәрилмәли вә дахили вәзијјәтлә бағлы мәсәләләрдә һеч бир хариҹи мүдахилә олмамалыдыр.
О, әлавә едиб: Фәләстин груплары тәрәфиндән билдириб ки, Гәззада сүлһмәрамлы гүввәләрин миссијасы Исраилин бөлҝәјә јенидән һәрби һүҹумунун гаршысыны алмагдан ибарәт олмалыдыр вә Исраил Гәззанын дахили ишләринә һәр һансы формада мүдахилә етмәмәлидир.
Sizin rəyiniz