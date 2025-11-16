Иран ЕТТЕЛААТ-ынын сионист режимә нөвбәти Кәшфијјат Һүҹуму

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин Канал 12 бу сәһәр ишғалчы режиминдә ҹидди бир тәһлүкәсизлик һадисәсинин ашкарландығыны вә Кирјат Јам шәһәриндән олан 27 јашлы Шимон Езерзерин тәхминән бир ил Иран Ислам Республикасынын кәшфијјат тәшкилатларында ишләмәкдә иттиһам олундуғуну билдириб.
Гејд олунан һесабата ҝөрә, бу иш үзрә истинтаг сионист режимин Үмуми Тәһлүкәсизлик Хидмәти (Шабак) тәрәфиндән апарылыб.
Шимон Езерзерә гаршы вурулан иттиһамлара сионист режиминин орду базаларынын вә бу режимин ишғал етдији әразиләр дахилиндәки һәссас јерләрин шәкилләрини вә јерләрини шәкил, видео вә кодларла Ирана өтүрмәк дахилдир.
Истинтага ҝөрә, о, бу һәрәкәтләри һәјата кечирмәкдә башга бир шәхсдән көмәк алыб; икинҹи шәхс исә һәбс олунараг диндирилән Исраил Һәрби Һава Гүввәләриндә еһтијатда олан һәрбчиси олуб.
Исраил Ордусу Радиосу даһа әввәл иддиа етмишди ки, Гәзза мүһарибәсинин әввәлиндән бәри режимин кәшфијјат хидмәтләри онларла сионисти Иранла әмәкдашлыг етмәкдә шүбһәли билинәрәк һәбс едиб.
