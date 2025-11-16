Венесуела Ф-16 тәјјарәси илә ишғалчы тәјјарәни белә мәһв етди / Видео

16 noyabr 2025 - 16:18
Xəbər kodu: 1750930
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн Венесуела һава мәканына иҹазәсиз дахил олан ишғалчы тәјјарәнин Венесуеланын Ф-16 тәјјарәси тәрәфиндән вурдуғуну ҝөстәрән видеолар јајылыб. Ҝөрүнүр, тоггушма Сан Фернандо де Апоре әразисиндә баш вериб. Индијә гәдәр вурулан тәјјарәнин мәншәји мүәјјән едилмәјиб. Видеода Венесуела Һава Гүввәләринин Ф-16 тәјјарәси ишғалчы тәјјарәни вә јандыгдан сонра галыглары һәдәф алдығы вә вурдуғу анлары ҝөрә биләрсиниз.
