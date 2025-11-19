UNIFIL: Исраил атәшкәсдән бәри Ливанын һава мәканыны 7300 дәфәдән чох позуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин Ливанын ҹәнубундакы сүлһмәрамлы гүввәләринин (UNIFIL) сөзчүсү Исраил режиминин атәшкәс елан едиләндән бәри өлкәнин һава мәканыны 7300 дәфә поздуғуну ачыглады.
Адыны ачыгламајан сөзчү билдириб ки, UNIFIL ҹүмә ахшамы Тәһлүкәсизлик Шурасына 1701 сајлы гәтнамәнин иҹрасынын ҝедишаты, о ҹүмләдән атәшкәс сазишинин бүтүн позунтулары барәдә һесабат тәгдим едәҹәк.
О, Исраилин Ливанын ҹәнубунда Мави Хәтти (Ливан вә Шимали Фәләстин арасында чәкилмиш хәтт) кечән јени бетон дивар тикдијини вурғулады.
Атәшкәс разылашмасына әсасән, Исраил ордусу 60 ҝүн әрзиндә Ливанын ҹәнубундан чәкилмәли иди, лакин режим бејнәлхалг һүгуга зидд олараг гошунларыны бөлҝәдәки беш стратежи мөвгедә сахлады вә орадан чыхмады.
