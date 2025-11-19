“Шанхај” үзвләринин Гәрбин Иран әлејһинә аддымларына етираз бәјанаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв өлкәләрин баш назирләри 24-ҹү топлантыларыны јекунлашдыраркән бирҝә бәјанатла чыхыш едәрәк, гаршылыглы әмәкдашлығын вә әлагәләндирмәнин ҝүҹләндирилмәси јанашмаларыны вурғулајыб вә нүвә мәсәләсини бәһанә ҝәтирәрәк Гәрбин Иран әлејһинә аддымларына етиразларыны билдириб.
Бу бирҝә бәјанат чәршәнбә ҝүнү Москвада кечирилән топлантыда Иранын биринҹи витсе-президенти Мәһәммәдрза Ариф вә диҝәр јүксәк сәвијјәли иштиракчы рәсмиләр тәрәфиндән имзаланыб.
Бәјанатын иштиракчы һејәт рәһбәрләри вурғулајыблар: Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын үзв өлкәләри БМТ Низамнамәси вә бејнәлхалг һүгугун диҝәр нормалары илә зиддијјәт тәшкил едән, һәмчинин бејнәлхалг әмәкдашлыға вә БМТ-нин Дајаныглы Инкишаф Мәгсәдләринә наил олмаға мане олан биртәрәфли мәҹбуредиҹи тәдбирләр, о ҹүмләдән игтисади тәдбирләрә гаршыдыр.
Онлар бу контекстдә, БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын 2231 сајлы гәтнамәсинин гәбулунда консенсус јарадан әмәкдашлыг вә инклузивлик руһунун горунмасынын ваҹиблијини гејд едибләр вә гәтнамәнин 8-ҹи бәндинә әсасән онун мүддәаларынын етибарсыз олдуғуну хатырладыб.
