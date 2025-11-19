Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бруно Родриҝезин сөзләринә ҝөрә, Куба хариҹи ишләр назири Х сосиал шәбәкәсиндәки месажында вурғулајыб: “Биз коррупсионер вә јаланчы дөвләт катиби [Марко Рубио]-нун рәһбәрлији алтында Венесуелаја гаршы апарылан һәрби тәҹавүзү јалан бәһанәләрлә һагг газандырмаға чалышан АБШ Дөвләт Департаментинин јаланларыны писләјирик. Вашингтон медианын дәстәји илә һәр кәсин ҝөзү гаршысында суверен бир милләтә гаршы тәҹавүзү нормаллашдырмаға вә гануниләшдирмәјә чалышыр.”
Родриҝез билдириб ки, онлар Венесуеланын гануни президенти Николас Мадурону јалан вә ифтраларла наркотик гачагмалчылығы вә терроризмдә иттиһам етмәјә чалышырлар.
Куба хариҹи ишләр назири вурғулајыб ки, бу бөјүк бејнәлхалг фаҹиәләр реҝионда јалныз "Америка Бирләшмиш Штатлары, онун кәшфијјат вә наркотик аҝентликләри вә Венесуела әразисини ишғал етмәк истәјән Флорида сијасәтчиләри илә әлагәли шәхсләр" тәрәфиндән тәблиғ олунуб.
