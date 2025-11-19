Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Телеграф-ын мәлуматына ҝөрә, бу һесабатда тәхминән 17 ајлыг дөјүшләрдән сонра Русијанын Украјнанын Донетск бөлҝәсиндәки Покровск шәһәрини азад етмәк әрәфәсиндә олдуғу билдирилиб вә әлавә едилиб: “Бу шәһәрин итирилмәси мүһарибәнин ортасында украјналыларын дөјүш руһијјәсинә вә бирлијинә ҹидди зәрбә вура биләр.”
Һесабатда әлавә олунур: “Украјна ордусу 300-500 арасында рус әсҝәринин стратежи Покровск әразисинә ҝирдијини вә ејни заманда Русија бу шәһәри вә гоншу Мироновград шәһәрини тамамилә мүһасирәјә алмаға чалышдығыны ачыглајыб.”
Телеҝрапһ-ын мәлуматына ҝөрә, Русија бу уғура доғру ирәлиләјәркән, Кијевдә исә атмосфер тутгундур.
“Телеграф” гәзети Украјна Президенти Влодимир Зеленскинин Покровскдакы вәзијјәтин чох чәтин олдуғуну етираф етдијини гејд едәрәк, хәбәри давам етдирир: “Бу арада, Украјна Силаһлы Гүввәләринин команданы Александр Сырски шәһәрин тезликлә сүгут етмә еһтималыны азалтса да, Запорожје ҹәбһә хәттиндә вәзијјәтин хејли писләшдији барәдә хәбәрдарлыг едиб.”
Мәрузәјә ҝөрә, Покровскын азад едилмәси 2023-ҹү илдә Бахмутун сүгутундан бәри Русијанын ән бөјүк гәләбәси ола билсә дә вә һәрби аналитикләрин фикринҹә, гәләбә Москва үчүн чох баһа баша ҝәлсә дә, он минләрлә инсанын өлүмүнә сәбәб олса да, Покровск јенә дә Донетскдән гәрбдә һәрби бахымдан әсас лоҝистика нөгтәсидир; шәрги Костјантиновка вә Донетсклә, гәрби исә Днепр вә Запорожје илә бирләшдирән дәмир јолу вә јоллары олан бир шәһәрдир.”
"Телеграф" гәзети гејд едиб ки, Зеленски әввәлләр Украјнанын әсҝәрләрини онларын өлүмүнә сәбәб олаҹаг шәраитдә јашамаға мәҹбур етмәк нијјәтиндә олмадығыны вурғуласа да, Украјна гүввәләринин тактики ҝери чәкилмәси әмринин верилмәсиндә ҝеҹикмә онларын чохунун иткисинә вә өлкәнин һәрби командирләринин наразылығына сәбәб олуб.
Хатырладаг ки, 21 феврал 2022-ҹи илдә Русија Президенти Владимир Путин Донбас бөлҝәсиндә Донетск вә Луганск Халг Республикаларынын мүстәгиллијини таныјыб вә Гәрбин Москванын тәһлүкәсизлик нараһатлыгларына лагејдлијини тәнгид едиб. Үч ҝүн сонра, ҹүмә ахшамы, Путин Украјнаја гаршы "хүсуси әмәлијјат" адландырдығы һәрби әмәлијјата башлады вә беләликлә, ҝәрҝин Москва-Кијев мүнасибәтләрини һәрби гаршыдурмаја чевирди вә бу мүһарибә һәлә дә давам едир.
