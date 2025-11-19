Бангладешин деврилмиш баш назири едам ҹәзасына мәһкум едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Даккадакы Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәси Бангладешин кечмиш баш назири ханым Шејх Һасинаны гијаби олараг инсанлыға гаршы ҹинајәтләрдә ҝүнаһкар билди вә она едам һөкмү верди.
Һөкм, тәләбә һәрәкаты илә башлајан вә "Ијул Ингилабы" кими танынан өтән илки үмумхалг етиразларына гаршы өлүмҹүл басгындан сонра верилди.
Үч һакимдән ибарәт һејәт ханым Шејх Һасинаны гәтл, сојгырым, ишҝәнҹә вә гејри-инсани һәрәкәтләр дә дахил олмагла ҹинајәтләрдә иттиһам етди. Һаким Гулам Муртаза Мазумдар һөкмү охуду: "Тәгсирләндирилән баш назир дронлар, вертолјотлар вә өлүмҹүл силаһлардан истифадә әмри верәрәк инсанлыға гаршы ҹинајәтләр төрәтмишдир."
Кечән илин август ајында өлкәсиндән гачан вә Һиндистанда јашајан Һасина иттиһамлары рәдд едиб вә мәһкәмәни "сијаси шоу" адландырыыб. Һиндистан һөкумәти индијә гәдәр онун екстрадисијасы илә бағлы тәләбләри гулагардына вуруб.
Һасинанын деврилмәсинә сәбәб олан етиразлар тәләбә һәрәкаты кими башлады, лакин тезликлә онун авторитар һакимијјәтинә гаршы үмумхалг үсјана чеврилди.
Һасинанын 15 иллик һакимијјәти бир чох Бангладеш вәтәндашынын коррупсија, ишҝәнҹә вә мәҹбури јоха чыхмасы илә ганунилијини итирди ки, бу да инсан һаглары груплары вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын һесабатларында гејдә алыныб.
Тәһлүкәсизлик гүввәләринин басгынларда етиразчылара гаршы дөјүш сурсатларындан истифадә етдији гејдә алыныб. БМТ-нин инсан һаглары офиси өләнләрин сајынын 1400 олдуғуну тәхмин едир ки, бу да Бангладешин 1971-ҹи илдә мүстәгиллик газанмасындан бәри ән өлүмҹүл сијаси зоракылыгдыр.
Һасинанын мүһакимә олунмасы, етиразчыларын дәстәји илә кечән ил һакимијјәтә ҝәлән Нобел мүкафаты лауреаты Мәһәммәд Јунусун рәһбәрлик етдији мүвәггәти һөкумәтин әсас вәди иди. О, Һасинанын ишини Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәсиндә давам етдирмәк үчүн Мәһәммәд Таҹул Исламы баш прокурор тәјин едиб.
