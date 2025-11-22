Пакистан Назирләр Кабинети: Теһран-Исламабад-Истанбул гатары тезликлә истифадәјә вериләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистан Назирләр Кабинети өлкәнин дәмир јолу лајиһәләрини нәзәрдән кечирмәк үчүн кечирилән хүсуси иҹласда ИӘТ-ин "Исламабад-Теһран-Истанбул" (ИТИ) контејнер гатарынын һәрәкәтинин тезликлә бәрпа олунаҹағыны елан етди.
Даһа әввәл, бу илин сентјабр ајынын орталарында Исламабадда Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ИӘТ) Баш катиби илә кечирилән ҝөрүшдә Иран, Түркијә вә Пакистан нүмајәндәләри 6540 км-лик ИӘТ дәһлизиндә ајда ән азы бир јүк гатарынын ҝөндәрилмәси барәдә разылыға ҝәлмишдиләр вә реҝионал тиҹарәтин сүрәтиндә вә рәгабәт габилијјәтиндә әһәмијјәтли бир дәјишиклик јарадаҹаг тариф, ҝөмрүк вә лоҝистика манеәләринин арадан галдырылмасыны вурғуламышдылар.
