Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Доналд Трамп вә АБШ-дакы Исраил лоббисинин тәзјигиндән сонра Ҹорҹија штатынын Республикачы Нүмајәндәси Марҹери Тејлор Грин вахтындан әввәл истефа вердијини ачыглады.
Конгресмен гануни олараг 12 нојабра гәдәр вәзифәсиндә гала билсә дә, видео мүраҹиәтдә ҝәлән ај истефа верәҹәјини ачыглады.
Ҹинсәл ҹинајәткар Ҹеффри Епштејн иши вә Исраилин АБШ-дакы тәсири илә бағлы ҝәрҝинлијә ҝөрә Трампын сәрт тәнгидләринә мәруз галан ханым Грин, 5 јанвар 2026-ҹы илдә АБШ Нүмајәндәләр Палатасындан истефа верәҹәјини ачыглады.
Грин, АБШ-дакы Исраил лоббисинин тәзјигинин, еләҹә дә Ҹеффри Епштејн иши илә бағлы бүтүн сәнәдләри ачыгламагда исрарынын Трампын она гаршы дүшмәнчилик етмәсинә сәбәб олдуғуну сөјләмишди.
АБШ президенти бу јахынларда "Американы Јенидән Бөјүк Едәк" һәрәкатынын ҝөркәмли фигуру олан Республикачы конгресмен гадыны "хаин" адландырды.
Конгресмен ҸНН-ә вердији сон мүсаһибәдә Трампын она гаршы чыхышларындан сонра бирбаша өлүм тәһдидләри алдығыны ачыглады.
Гринә јахын бир шәхсин сөзләринә ҝөрә, она гаршы тәһдидләр артдығы үчүн о, бир һәфтәдән чохдур истефа вермәји дүшүнүрдү.
Онун Нүмајәндәләр Палатасындан истефа вермәси бу Палата үчүн нөвбәти сечкиләрин 3 нојабр 2026-ҹы илдә кечирилмәси планлашдырылдығы бир вахта тәсадүф едир.
