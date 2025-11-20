Хәррази: Һәр һансы бир данышыг бәрабәрлик вә гаршылыглы һөрмәтә вә разылашдырылмыш ҝүндәлијә әсасланмалыдыр

Әһли-Бејт (сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Әлагәләр үзрә Стратежи Шуранын рәһбәри, Сејјид Камал Хәррази, CНН-ә вердији мүсаһибәдә, бәрабәрлик вә гаршылыглы һөрмәт принсипинә риајәт етмәји АБШ илә һәр һансы бир данышыглар үчүн зәрури шәрт адландырыб.
Бу барәдә о, вурғулајыб: Данышыгларын мөвзусу вә просесинин ајдын олмасы үчүн данышыглар ҝүндәлији әввәлҹәдән разылашдырылмалыдыр.
Сејид Камал Хәррази билдириб: Онлар илк аддымы атмалы вә мүәјјән етдијимиз шәртләрә әсасән бизимлә әлагә гурмаға һазыр олдугларыны ҝөстәрмәлидирләр.
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Әлагәләр үзрә Стратежи Шуранын рәһбәри, Иранын нүвә програмынын "јерли" олдуғуну билдирәрәк, дејиб: Бу габилијјәт алимләримизин вә мүһәндисләримизин баҹарыг вә биликләринә әсасланыр вә зорла мәһв едилә билмәз.
О, Иран баллистик ракет програмынын мүзакирә предмети олмадығыны билдирди вә деди: АБШ вә диҝәрләри илә әлагә гурмаға һазыр олдуғумуз јеҝанә мәсәлә нүвә мәсәләсидир. Биз ракет фәалијјәтимиз дә дахил олмагла, диҝәр мәсәләләрдә башгалары илә данышыглар апармајаҹағыг вә ракетләримизи тәкмилләшдирмәк үчүн ата биләҹәјимиз аддымлара да лагејд галмајаҹајыг.
Хәррази Трампла бағлы дејиб: Әҝәр о, мүсбәт јанашмаја башласа, мүтләг бизим әкс тәдбирләримизлә гаршылашаҹаг. Бунун үчүн онлар Ирана гаршы һәр һансы бир ҝүҹ тәтбигиндән чәкинмәлидирләр. Онлар буну әввәлләр дә сынагдан кечирибләр вә инди билирләр ки, ҝүҹ јолу ишләмир.
