Пезешкиан: Халгла дүрүст вә шәффаф олмалыјыг, проблемләр халгын әмәкдашлығы илә һәлл едилә биләр

20 noyabr 2025 - 15:37
Xəbər kodu: 1752457
Source: İRNA
Пезешкиан әлавә етди: Бу өлкә үчүн бир шеј едә билән һәр кәс ортаја чыхмалы вә проблемләрин һәллинә көмәк етмәлидир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент вурғулады: Өлкәнин, шәһәрин вә ҹәмијјәтин јахшы олмасыны истәјириксә, дүзҝүн сөзләри ахтармалы вә халга шәффаф вә дүрүст јанашмалыјыг.

ИРНА-нын сијаси мүхбиринин вердији мәлумата ҝөрә, Мәсуд Пезешкиан ҹүмә ахшамы Милли Разылыг Һөкумәтинин Гәзвин әјаләтинә 13-ҹү әјаләт сәфәри заманы бу әјаләтин зијалылары вә мәдәни фәаллары илә ҝөрүшдә дејиб: Әҝәр проблемимиз варса, бу, иддиа етдијимизи әмәлдә ҝөстәрә билмәмәјимиздән ирәли ҝәлир.

Өлкәнин проблемләрини һәлл етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни етдијимизи вурғулајан Президент деди: Халгын әмәкдашлығы вә дәстәји олмадан уғур газанмаг вә мәгсәдә чатмаг мүмкүн дејил. Сосиал капитала вә халгын иштиракына вә дәстәјинә әмәлдә инансаг, проблемләри һәлл едә биләрик.

Пезешкиан әлавә етди: Бу өлкә үчүн бир шеј едә билән һәр кәс ортаја чыхмалы вә проблемләрин һәллинә көмәк етмәлидир.

