Пезешкиан: Халгла дүрүст вә шәффаф олмалыјыг, проблемләр халгын әмәкдашлығы илә һәлл едилә биләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент вурғулады: Өлкәнин, шәһәрин вә ҹәмијјәтин јахшы олмасыны истәјириксә, дүзҝүн сөзләри ахтармалы вә халга шәффаф вә дүрүст јанашмалыјыг.
ИРНА-нын сијаси мүхбиринин вердији мәлумата ҝөрә, Мәсуд Пезешкиан ҹүмә ахшамы Милли Разылыг Һөкумәтинин Гәзвин әјаләтинә 13-ҹү әјаләт сәфәри заманы бу әјаләтин зијалылары вә мәдәни фәаллары илә ҝөрүшдә дејиб: Әҝәр проблемимиз варса, бу, иддиа етдијимизи әмәлдә ҝөстәрә билмәмәјимиздән ирәли ҝәлир.
Өлкәнин проблемләрини һәлл етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни етдијимизи вурғулајан Президент деди: Халгын әмәкдашлығы вә дәстәји олмадан уғур газанмаг вә мәгсәдә чатмаг мүмкүн дејил. Сосиал капитала вә халгын иштиракына вә дәстәјинә әмәлдә инансаг, проблемләри һәлл едә биләрик.
Пезешкиан әлавә етди: Бу өлкә үчүн бир шеј едә билән һәр кәс ортаја чыхмалы вә проблемләрин һәллинә көмәк етмәлидир.
