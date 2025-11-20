БМТ Нетанјаһунун Суријајанын ҹәнубуна ганунсуз ҝиришини мәһкум етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ сөзчүсү бејнәлхалг гурумун Исраил Баш назири Бинјамин Нетанјаһунун буфер зонасыны зијарәт етмәк үчүн Суријајанын ҹәнубуна сәфәри илә бағлы нараһатлығыны ифадә етди.
БМТ сөзчүсү Стефан Дужаррик журналистләрә билдириб: "БМТ-нин Сурија үзрә хүсуси елчисинин мүавини ханым Ниҹат Рүшди Исраил (режиминин) сијаси рәһбәрлијинин чәршәнбә ҝүнү Сурија әразисинә дахил олмасыны писләјир. Белә ки, бу Суријанын суверенлијинин ачыг шәкилдә позулмасыдыр."
БМТ сөзчүсү билдириб: "Бу ачыг сәфәри нараһатедиҹи һесаб едирәм. Биз Исраили 1974-ҹү ил Мүнагишәсиз Сазишинә һөрмәт етмәјә чағырырыг."
