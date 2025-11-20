Иран: Гәрбин тәзјигләри Аҝентлијин Губернаторлар Һејәтини сијаси фәалијјәтә сүрүкләјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Вјанадакы даими нүмајәндәлији Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин баш директорунун сон һесабатына даир изаһат гејди јајыб вә бәзи Гәрб өлкәләринин тәзјигләринин Аҝентлијин Губернаторлар Һејәтини сијаси фәалијјәтә сүрүкләдији барәдә хәбәрдарлыг едиб.
Гејд олунан мәтнә әсасән, нүвә објектләринин бөјүк әксәријјәтиндә јохлама фәалијјәтләринин бәрпасы вә Теһранла давамлы әмәкдашлыг вурғуланса да, “мүһарибә вә тәҹавүз” шәраитиндә Мүһафизә Сазишинин нормал иҹрасынын ҹидди мәһдудијјәтләрлә үзләшдији билдирилиб.
Гејд едилиб ки, Иран тәһлүкәсизлији вә милли марагларыны горумаг үчүн әмәкдашлығы Парламентин вә Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәрарлары чәрчивәсиндә тәнзимләмәјир.
Өлкәмизин нүмајәндәлији һәмчинин вурғулајыб: Иранын бүтүн нүвә материаллары вә фәалијјәтләри бәјан едилиб вә “кечмиш мөвзулар” 2015-ҹи илдә Губернаторлар Һејәтинин гәтнамәсинә әсасән бағланыб. Буна ҝөрә дә бағланмыш сәнәдләрә јенидән истинад едилмәси вә сон гәтнамәләрдән сечмә шәкилдә истифадә олунмасы һүгуги әсасдан мәһрумдур вә Губернаторлар Һејәтиндә сијаси давранышын ҝөстәриҹисидир.
Нүмајәндәлик әлавә едиб ки, мүһарибә шәраитиндә Аҝентлијин “билҝи давамлылығы” белә тәҹавүзүн гурбаны олуб.
