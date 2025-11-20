ИИР вә Бразилија хариҹи ишләр назирләри арасында телефон данышығы баш тутуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи вә Бразилија Федератив Республикасынын хариҹи ишләр назири Мауро Виеира телефон данышығы апарараг икитәрәфли мүнасибәтләр вә бејнәлхалг просесләр барәдә фикир мүбадиләси едибләр.
Данышыг заманы тәрәфләр икитәрәфли әлагәләри нәзәрдән кечириб, ики өлкә арасында бүтүн саһәләрдә әмәкдашлығын вә мүнасибәтләрин ҝенишләндирилмәсинин әһәмијјәтини вурғулајыблар.
Әрагчи, Авропанын үч өлкәси тәрәфиндән ирәли сүрүлмүш бу гејри-гануни аддыма гаршы чыхмалары үчүн Губернаторлар Һејәти Шурасынын бүтүн үзв дөвләтләринә чағырыш едиб.
