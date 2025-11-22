Сионист гәзети: Исраилин тәһлүкәсизлик органы чөкүр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраилин "Ма'арив" гәзети һәрби аналитик Ави Ашкеназинин тәһлилини ачыглајыб.
Тәһлилдә вурғуланыр ки, Исраил тәһлүкәли шәкилдә вәзијјәтә нәзарәти итирир вә сәрһәддән силаһ гачагмалчылығы 7 октјабр шокундан сонра тәһлүкәсизлик органынын зәифлијинин вә дахили чөкүшүнүн бирбаша ҝөстәриҹисидир.
"Ма'арив"ин һесабатына ҝөрә, һәрби аналитик Ави Ашкенази дејир ки, Исраилин тәһлүкәсизлик органы тәдриҹән чөкүш јашајыр вә бу, әмрләри јеринә јетирмәмәкдә, ҝизлилик вә јалан мәдәнијјәтинин јајылмасында вә пешәкар гүввәләрин ҝери чәкилмәсиндә өзүнү ҝөстәрир. Бу вәзијјәт мүтәхәссисләрин тәҹрүбәсиз гүввәләрлә әвәз олунмасына вә ордунун артан чәтинликләрлә үзләшмә габилијјәтинин азалмасына сәбәб олуб.
О иддиа едир ки, Исраил ән сон модел тәјјарәләри, ҝәмиләри вә техноложи имканлары әлдә едә билсә дә, пешәкар дәјәрләрә вә принсипләрә садиг ихтисаслы ишчи гүввәси олмадан һәрби үстүнлүјүнү горујуб сахлаја билмәјәҹәк.
Ашкенази һәмчинин хәбәрдарлыг едиб ки, силаһ гачагмалчылығы "Исраили силаһларла долдурмагла јанашы, һәм дә орду вә полисин бу силаһларын ҹинајәткар дәстәләрин әлинә кечмәмәси илә бағлы јаланыны үзә чыхарыр".
О, бу силаһларын бәзиләринин сонрадан Исраилә гаршы истифадә едилә биләҹәјини вурғулајыб. О, сүбут кими 7 октјабр һадисәләрини ҝөстәриб вә онун сөзләринә ҝөрә, "сандал ҝејинмиш дөјүшчүләр" сәрһәдләр дахилиндә бүтүн бир һәрби һиссәни мәғлуб етмәји баҹарыблар.
Һәрби аналитикин сөзләринә ҝөрә, Исраилин мүхтәлиф јерләри хаос ичиндә оларкән, шималлылар ҹинајәткар дәстәләрә пул өдәјир, бәдәвиләр јоллары нәзарәтдә сахлајыр вә мәскунлашанлар ҝери дөнүшү олмајан бир нөгтәјә чатан терроризмлә мәшғулдурлар.
