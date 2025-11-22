10 Иран сосиал роботу әрсәјә ҝәлиб; Шәриф Университетиндә 12 иллик тәдгигатын нәтиҹәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәриф Технолоҝија Университетинин Сосиал вә Когнитив Робототехника Лабораторијасынын рәһбәри бу комплексин 12 иллик тәдгигат фәалијјәтини изаһ едәрәк деди: Бу лабораторијада индијә гәдәр 10 сосиал робот лајиһәләндирилиб вә истеһсал олунуб вә 3 јени робот һазырланыр.
ИРНА-нын Елм Шөбәсинин мүхбири илә мүсаһибәдә Әлирза Таһири билдириб: Лабораторијадакы тәдгигат фәалијјәтләринин мәгсәди инсан һәјатына дахил ола билән вә инсанларын һәјатында дост, јолдаш, бәләдчи, әјләндириҹи, мүәллим көмәкчиси вә ја терапевт кими рол ојнаја билән роботлар лајиһәләндирмәк, истеһсал етмәк вә инкишаф етдирмәкдир. Арзумуз инсан һәјатынын кејфијјәтини артырмагдыр.
Шәриф Технолоҝија Университетинин Сосиал вә Когнитив Робототехника Лабораторијасынын рәһбәри әлавә едиб: Сон 12 илдә бу лабораторијада Арәш 1 вә 2, Рәса 1 вә 2, Табан 1 вә 2, Маја, Армин, Апо вә Рома да дахил олмагла 10 робот лајиһәләндирилиб вә истеһсал едиб.
Sizin rəyiniz