Әрагчи Һолландијаја дахил олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејјид Аббас Әрагчи Кимјәви Силаһлар Конвенсијасынын Тәрәф Дөвләтләринин иҹласында иштирак етмәк үчүн Һолландијанын Һаага шәһәринә дахил олуб.
Верилән мәлумата ҝөрә, о, бу бејнәлхалг иҹласда иштирак едәрәк, тәдбирин ҝүндәлији илә бағлы Иран Ислам Республикасынын мөвгеләрини вә бахышларыны чыхыш шәклиндә изаһ едәҹәк.
Сејјид Аббас Әрагчи һәмчинин Һолландијанын Хариҹи Ишләр Назири илә ҝөрүшәҹәк вә мүзакирәләр апараҹаг.
