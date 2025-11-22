Иран: Канаданын анти-Иран гәтнамә лајиһәси тамамилә сијаси вә дағыдыҹыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын БМТ-дәки нүмајәндәлијинин мүавини Гуламһүсејн Дәрзи Канаданын анти-Иран гәтнамә лајиһәси илә бағлы билдириб: Иран Ислам Республикасы бу лајиһәнин тамамилә сијаси, сечмә вә дағыдыҹы мотивләрә әсасландығыны вурғулајараг, она гәти шәкилдә етираз едир.
О әлавә едиб: Биз бу лајиһәнин һәм мәзмунуну, һәм дә онун архасында дајанан нијјәти рәдд едирик. Бу лајиһә нә бир просес чәрчивәсиндә мүзакирә едилиб, нә дә тәрәфләр арасында разылашдырылыб. Һәр ил ејни өлкә тәрәфиндән ирәли сүрүләрәк, диҝәр өлкәләрә гәбул етдирилмәјә чалышылыр. Бу, јалныз һәмин өлкәнин сијаси мәгсәдләринә хидмәт едир, инсан һүгуглары принсипләринә исә һеч бир аидијјәти јохдур.
Гәтнамә лајиһәси нә објектив гијмәтләндирмә тәгдим едир, нә дә баланслы јанашма сәрҝиләјир; һәмчинин өлкәнин инсан һүгуглары саһәсиндә әлдә етдији наилијјәтләри, мөвҹуд милли просесләри вә Иран һөкумәтинин игтисади-сосиал инкишафын артырылмасы вә Конститусија илә бејнәлхалг өһдәликләрә ујғун һүгуги тәминатларын ҝүҹләндирилмәси истигамәтиндәки сәјләрини тамамилә ҝөрмәздән ҝәлир.
Sizin rəyiniz