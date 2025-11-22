БМТ-нин хүсуси мәрузәчиси: Исраилин Ливана һүҹумлары һәрби ҹинајәтдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ганунсуз едамларла бағлы мәсәләләр үзрә БМТ-нин хүсуси мәрузәчиси Исраилин Ливанда мүлки шәхсләрә гаршы һәјата кечирдији һүҹумлары һәрби ҹинајәт кими гијмәтләндириб.
БМТ-нин хүсуси мәрузәчиси һәмчинин Исраилин Ливана јөнәлтдији тәҹавүзкар һүҹумларын БМТ Низамнамәсини, 1701 сајлы гәтнамәни вә Ливанын суверенлијини поздуғуну билдириб.
Ливан Сәһијјә Назирлији исә дүнән – ҹүмә ҝүнү Исраил режиминин атәшкәс разылашмасынын гүввәјә минмәсиндән бәри Ливана гаршы һәјата кечирдији тәҹавүзкар һүҹумлар нәтиҹәсиндә шәһид оланларын вә јаралананларын сајына даир јени статистика ачыглајыб.
Sizin rəyiniz