Фото Һесабат | Имам Хаменеи һәзрәтләринин иштиракы илә Һәзрәти Фатимәи Зәһранын (с.ә.) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы әзадарлыг
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри, Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи вә минләрлә Һәзрәти Фатимә (әлејһа сәлам) әзадарларынын иштиракы илә Теһранда, Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) Һүсејнијјәсиндә әзадарлыг кечирилди.
