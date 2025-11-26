Венесуела вә ИИР Хариҹи Ишләр Назирләри арасында телефон данышығы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чәршәнбә ахшамы ҝеҹәси Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Венесуела Боливар Республикасынын хариҹи ишләр назири Иван Ҝил Пинто илә икитәрәфли мүнасибәтләр вә Кариб дәнизи бөлҝәсиндәки сон инкишафлар барәдә мүзакирәләр вә фикир мүбадиләси апарыб.
Телефон данышығында ики өлкә арасында игтисади, тиҹарәт вә техноложи мәсәләләр дә дахил олмагла мүхтәлиф саһәләрдә мүнасибәтләр вә әмәкдашлыг нәзәрдән кечирилиб. Тәрәфләр икитәрәфли вә чохтәрәфли сәвијјәләрдә, еләҹә дә Ҹәнуб-Ҹәнуб әмәкдашлығы шәклиндә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыблар.
Тәрәфләр һәмчинин бејнәлхалг инкишафлары нәзәрдән кечириб вә Кариб дәнизи вә Латын Америкасындакы сон вәзијјәт барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.
АБШ-ын Венесуела вә Гәрб јарымкүрәсиндәки диҝәр мүстәгил инкишаф етмәкдә олан өлкәләрә гаршы зоракы јанашмасыны писләјән хариҹи ишләр назири, бу өлкәјә гаршы ҝүҹ тәтбиг етмәк тәһдидини БМТ Низамнамәсинин фундаментал принсипләринин вә бејнәлхалг һүгугун мәҹбури нормаларынын кобуд шәкилдә позулмасынын бариз нүмунәси һесаб едиб вә АБШ-ын тәҹавүзкар биртәрәфлилијинә гаршы БМТ-нин принсипләрини вә мәгсәдләрини горумаг үчүн бејнәлхалг иҹтимаијјәтин коллектив мәсулијјәтини вурғулады.
Әрагчи һәмчинин сионист режимин Кариб дәнизи вә Латын Америкасындакы һәрәкәтләринә тохунараг буну һәмин бөлҝәнин сүлһү, сабитлији вә әмин-аманлығы үчүн бөјүк тәһлүкә адландырды вә бүтүн һөкумәтләрин сојгырымы вә диҝәр ағыр ҹинајәтләр төрәтдикләринә ҝөрә тәгиб олунан бу режимин рәсмиләрини ҹәзаландырмаға чалышмаг мәсулијјәтини вурғулады.
Иран Ислам Республикасынын принсипиал мөвгеләрини јүксәк гијмәтләндирән Венесуела хариҹи ишләр назири Теһран вә Каракас арасында стратежи әлагәләрин ҝүҹләндирилмәсинин вә Венесуела халгынын вә һөкумәтинин АБШ-ын тәзјиги вә ганунсуз мүдахиләләринә гаршы мүгавимәтинин ваҹиблијини вурғулады.
