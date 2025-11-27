Путинин Коллектив Тәһлүкәсизлик Мүгавиләси Тәшкилатына (КТМТ) үзв дөвләтләрин силаһландырылмасы тәклифи

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Русија Президенти Владимир Путин бу ҝүн, Ҹүмә ахшамы ҝүнү, КТМТ-дәки тәрәфдашларла террорчу групларын мүәјјән едилмәси вә онларын малијјәләшдирмә каналларынын кәсилмәси үчүн апардыглары әмәкдашлығын давам едәҹәјини вурғулајыб.
Гырғызыстанын пајтахты Бишкекдә, КТМТ дөвләт башчыларынын пленар иҹласындакы чыхышында ,Путин тәшкилатын үзв дөвләтләрини информасија тәһлүкәсизлији саһәсиндәки тәһдидләрдән горумаг үчүн әлавә тәдбирләр ҝөрүлмәсини дә тәклиф едиб.
О, һәмчинин КТМТ үзв дөвләтләринин гүввәләринин мүасир Русија силаһлары илә тәҹһиз едилмәси үчүн програма башламағы да тәклиф едиб.
Ҝөрүш Гырғызыстанын пајтахты Бишкекдәки Интимек Орду дөвләт игамәтҝаһында кечирилиб вә Путинин јекун сәнәдләрин имзаланма мәрасиминдә иштирак етмәси ҝөзләнилир.
Русија президенти Гырғызыстана үч ҝүнлүк сәфәринин сонунда журналистләрә ачыглама вериб. Сәфәр чәрчивәсиндә о, гырғыз һәмкары илә данышыглар апарыб вә Беларус президенти Александр Лукашенко илә дә ҝөрүшүб.
