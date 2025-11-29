Ермәнистан вә Исраил рәсмиләри арасында әлагәләрин фәаллашдырылмасы илә бағлы ҝөрүш кечирилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 26 нојабр тарихиндә Ермәнистан хариҹи ишләр назиринин мүавини Ваһан Костанјан Гүдс шәһәриндә Исраил Хариҹи Ишләр Назирлијинин баш директору Әдән Бар-Тал илә ҝөрүш кечириб.
Ермәнистан Хариҹи Ишләр Назирлијинин јајдығы мәлумата әсасән, ҝөрүш заманы тәрәфләр Ермәнистан вә Исраил арасында мүнасибәтләрин, о ҹүмләдән сијаси вә игтисади саһәләрдә активләшдирилмәси истигамәтиндә бирҝә сәјләрә һазыр олдугларыны вурғулајыблар. Тәрәфләр һәмчинин Ҹәнуби Гафгаз вә Гәрби Асијада мөвҹуд просесләр барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.
Сәфәр чәрчивәсиндә Ермәнистан вә Исраил Хариҹи Ишләр назирликләри арасында он икинҹи сијаси мәсләһәтләшмәләр дә баш тутуб. Јүксәк технолоҝијалар, тибб, кәнд тәсәррүфаты вә туризм саһәләри гаршылыглы мараг доғуран вә әмәкдашлыг үчүн ән бөјүк потенсиала малик истигамәтләр кими мүәјјән едилиб.
Тәрәфләр ејни заманда икитәрәфли вә чохтәрәфли әмәкдашлыг имканлары барәдә дә мүзакирәләр апарыблар.
