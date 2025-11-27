“Гадынлара Гаршы Зоракылығын Арадан Галдырылмасы үзрә Бејнәлхалг Ҝүн” вә 33.000 Фәләстинли Гадынын Шәһид Едилмәси   

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Әрәби 21” Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Фәләстин Хариҹи Ишләр Назирлији Гадынлара Гаршы Зоракылығын Арадан Галдырылмасы үзрә Бејнәлхалг Ҝүндә сионист режимин мүасир дүнјада гадынлара гаршы ән ағыр ајры-сечкилик вә зүлм формаларындан бири һесаб едилән Гәззаја һүҹуму нәтиҹәсиндә сон ики илдә Фәләстин әразиләриндә 33.000 гадын вә гызын шәһид етдијини ачыглајыб.
Назирлијин јајдығы ачыгламада билдирилир ки, сон ики илдә сионист режими Гәззада сојгырыма башлајыб вә бу сојгырым өтән ај атәшкәслә баша чатыб. Ејни заманда, сионистләр ишғал олунмуш Иордан Чајынын Гәрб Саһилиндә дә тәҹавүзләрини ҝүҹләндирибләр вә бу да он минләрлә фәләстинлинин шәһид олмасына сәбәб олуб.
Диҝәр тәрәфдән, Гәзза һөкумәтинин медиа офиси Тәл-Әвивин Гәзза золағында ики иллик сојгырымы заманы 12.500-дән чох гадын вә 20.000-дән чох ушағы шәһид етдијини ачыглады ки, бу да үмумиликдә 69.000 шәһидин бир һиссәсидир.
Һәмчинин, рәсми Фәләстин гурумлары бу дөврдә сионистләрин Иордан Чајынын Гәрб Саһилиндә һүҹумлары нәтиҹәсиндә 1080 фәләстинлинин шәһид едилдијини билдирир.
Фәләстин Хариҹи Ишләр Назирлији әлавә едиб ки, сионист ишғалчы режими сојгырым, гысамүддәтли едамлар, мәҹбури гачырылмалар, өзбашына һәбсләр, ишҝәнҹә вә ҹинси зоракылыг, фәләстинли гадынлара гаршы аҹлыг вә горхутма да дахил олмагла систематик ҹинајәтләр төрәдир.
Бәјанатда әлавә едилиб ки, сионист режим һүҹумлары һәмчинин гадынлар үчүн хәстәханалар вә клиникалар, хүсусән дә репродуктив вә әгли сағламлыг хидмәтләри вә дәстәк мәркәзләри дахил олмагла сәһијјә инфраструктуруну һәдәфә алыб вә минләрлә гадыны әсас хидмәтләрдән мәһрум едиб.
Назирлик вурғулајыб ки, сионист режими Фәләстин халгыны, хүсусән дә гадынлары һәдәф алмаг вә горхутмаг үчүн сүни интеллект вә електрон ҹасуслуг да дахил олмагла нәзарәт васитәләриндән вә габагҹыл технолоҝијалардан истифадә едир.
