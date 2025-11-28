Јәһудиләрин Ливанын Шиә Бөлҝәсинә нөвбәти һава һүҹумлары \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист режими тәҹавүзкарлығына давам етдирәрәк, бир даһа атәшкәс режимин позуб вә Ливанын ҹәнубундакы Шиәләрин компакт јашадыглары әразиләри һава һүҹумлары илә һәдәфә алыб.
Јерли медианын мәлуматына ҝөрә, һүҹумларда фашист јәһуди режими Ливанын ҹәнубундакы Ҹеззин бөлҝәсиндәки "Маһмудијә" әразиси әтрафындакы мәнтәгәни вә "Сәҹд" вә "Әл-Ҹәрмаг" шәһәрләрини һәдәфә алыб.
Сионист режими һәмчинин Ливанын ҹәнубундакы "Нәбу әл-Тәсса", "Гәтрани", "Лүвејзә" шәһәри әтрафындакы әразиләри вә "Ҹәбур" јүксәкликләрини дә һава һүҹумлары илә һәдәфә алыб.
