Галибаф: Сионист режим Ислам өлкәләринин инкишафына гаршыдыр / Фидан: Исраил реҝион үчүн тәһлүкәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәдбагир Галибаф Түркијәнин хариҹи ишләр назири Һакан Фиданы гәбул едиб.
Ҝөрүш заманы ҹәнаб Галибаф Һакан Фидана билдириб: Сионист режим вә АБШ Ислам өлкәләринин ҝүҹләнмәси, бирлији, инкишафы вә интеграсијасына узун илләрдир мане олур вә реҝион өлкәләрини мүхтәлиф бөһранларда сахламаға чалышырлар.
Ҝөрүшдә икитәрәфли мүнасибәтләрин мүхтәлиф саһәләри, игтисади әмәкдашлыг, реҝионал просесләр, тәһлүкәсизлик мәсәләләри вә Ислам дүнјасы үчүн ортаг чәрчивәләр мүзакирә едилиб.
Галибаф бөлҝәдәки хүсуси вә динамик вәзијјәтә тохунараг гејд едиб: Сон илләрдә Иран вә Түркијә арасында сијаси вә игтисади әмәкдашлыг хүсуси әһәмијјәт кәсб едир вә бу ҝүн дә ики дост, мүсәлман вә Ислам дүнјасында тәсирли өлкә олараг мүнасибәтләри даһа ҝүҹлү шәкилдә инкишаф етдирмәләри зәруридир.
Мәҹлис сәдри АБШ-нин Ирана гаршы тәзјигләринә дә диггәт чәкәрәк вурғулајыб: АБШ-нин әдаләтсиз тәзјигләринә вә биртәрәфли санксијаларына бахмајараг, Иран–Түркијә мүнасибәтләри мәгбул сәвијјәдә горунуб. Лакин онун сөзләринә ҝөрә, бу әлагәләр ҝенишләндирилмәли вә ики өлкә арасындакы тиҹарәт дөвријјәси 30 милјард доллара чатдырылмалыдыр.
Һакан Фидан исә реҝионал мәсәләләр барәдә дејиб: Реҝионун башлыҹа тәһлүкәсизлик тәһдиди Исраилин експансионист фәалијјәтләридир. О гејд едиб ки, Исраилин Гәзза, Фәләстин, Ливан, Иран вә һәтта Гәтәрә гаршы һәјата кечирдији һүҹумлар бу реаллығы ачыг шәкилдә нүмајиш етдирди.
Sizin rəyiniz