Русија Украјнанын нефт танкерләринә вә енержи објектләринә һүҹумларыны писләди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ТАСС хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Марија Захарова ачыгламасында билдириб: “Нефт танкерләринә едилән террор һүҹумларыны гәтијјәтлә писләјирик”.
О әлавә едиб ки, Газахыстан Хариҹи Ишләр Назирлији Каспи Бору Кәмәри Консорсиумунун објектләринә гаршы үчүнҹү “агрессив” һәрәкәтә етираз едиб вә түркијәли тәрәфдашлары да нараһатлыгларыны ифадә едибләр.
Русија рәсмиси бу инфраструктурларын глобал енержи сабитлијиндәки әһәмијјәтинә тохунараг билдириб: “Һәдәфә алынан мүлки енержи објектләри глобал енержи тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәсиндә мүһүм рол ојнајыр вә һеч вахт бејнәлхалг мәһдудијјәтләрә мәруз галмајыб”.
Захарова һәмчинин хәбәрдарлыг едиб ки, бу ҹүр һүҹумларын давам етмәси Гара дәниздә дәниз тәһлүкәсизлијини вә һәјати әһәмијјәтли енержи транзит јолларыны тәһдид едир вә глобал енержи базары үчүн даһа ҝениш мәнфи тәсирләрә сәбәб ола биләр.
Русија сон һәфтәләрдә дәфәләрлә Украјнаны мүхтәлиф дәниз әразиләриндәки ваҹиб енержи инфраструктуруну һәдәф алмаға чалышмагда иттиһам едәрәк, бу һәрәкәтләрин ҝәрҝинлији артырдығыны вә мүнагишәнин деескаласијасы үчүн дипломатик сәјләрә мане олдуғуну билдириб.
Sizin rəyiniz