Сионист мәнбәләри: Иранын силаһ ҝүҹү Исраили нараһат едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә-нин вердији мәлумата ҝөрә, сионист медиа мәнбәләри режимдәки тәһлүкәсизлик мәнбәјинә истинадән Иран силаһларынын вә һәрби ҝүҹүнүн Тәл-Әвивин тәһлүкәсизлик хидмәтләри үчүн нараһатлыг јаратдығыны етираф едибләр.
Мәлумата ҝөрә, сионист мәнбәләри Иранын һәрби гүввәләринин ҝүҹләндирилмәсинин сүрәтинин сионист режими үчүн нараһатлыг доғурдуғуну вурғулајыблар.
Даһа әввәл дә Једиотһ Аһронотһ гәзети Иранын ракет имканларыны сүрәтлә ҝүҹләндирдијини билдирмишдир.
Гејд етмәк лазымдыр ки, 12 ҝүнлүк мәҹбури мүһарибә заманы Иран Ислам Республикасынын ушаг гатили Исраил режиминә гаршы ҹаваб ракет һүҹумлары далғасында сионист режимин ҝизли ҹасуслуг мәркәзләри вә биоложи лабораторијалары да дахил олмагла ваҹиб вә һәссас мәркәз вә әразиләр дармадағын едилмишдир.
