Пакистан: Гәтәрин хаһиши илә Әфганыстана гаршы һәрби әмәлијјатлар дајандырылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Times of Islamabad” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Пакистанын Баш назиринин мүавини вә хариҹи ишләр назири Мәһәммәд Исһаг Дар ачыглајыб: “Исламабад өтән ај Гәтәрин истәји илә Әфганыстана гаршы планлашдырылан һәрби әмәлијјатлары дајандырды.”
О, бу барәдә билдирди: “Гәтәр Хариҹи Ишләр Назирлијинин Пакистанын һәрби әмәлијјатлара һазырлашдығыны өјрәндикдән сонра васитәчилик едәрәк, нәзәрдә тутулмуш әмәлијјаты дајандырылмасыны истәмди вә бу сәбәбдән һәмин ҝеҹә кечирилмәси нәзәрдә тутулан һәрби әмәлијјат ләғв едилди.”
Пакистан рәсмиси Әфганыстан Талибаныны сијасәтини јенидән нәзәрдән кечирмәјә чағырараг дејиб: “Пакистанын Әфганыстан торпағындан ҝәлән тәһдидләрлә мүбаризә апармаг габилијјәти вар вә террор һүҹумларынын артмасы кимләрдәсә Исламабадын өзүнү мүдафиә едә билмәдији иллүзијасыны јаратмамалыдыр.”
Исһаг Дар һәмчинин Кабул илә икитәрәфли мүнасибәтләрин јахшылашмасыны Әфганыстан Талибанынын террорчу груплара дәстәјинин дајандырылмасы илә әлагәләндирәрәк Әфганыстанда сүлһүн реҝионал сабитлик үчүн ваҹиб олдуғуну сөјләди.
