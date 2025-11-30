Венесуела Мүдафиә Назири АБШ-ын тәһдидләринә ҹаваб олараг: Биз суверенлијимизи һәр нәјин баһасына олурса олсун мүдафиә едәҹәјик!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Трампын Венесуела һава мәканынын бағланмасы илә бағлы ганунсуз һәрәкәтинә ҹаваб олараг Венесуела Мүдафиә Назири Владимир Падрино Лопес вурғулајыб: “Биз ләјагәтлә, гануниликлә вә шәрәфләринин тапдаланмасына һеч вахт јол вермәјәҹәк халгымызын мәнәви ҝүҹүнә ҝүвәнәрәк дүшмәнә ҹаваб верәҹәјик вә биз һәр нәјин баһасына олурса олсун суверенлијимизи мүдафиә едәҹәјик!”
Венесуела Мүдафиә Назири даһа сонра елан етди: “Америка Бирләшмиш Штатлары һөкумәтинин јаратдығы тәһдид бејнәлхалг һүгуга зидд олан дүшмәнчилик вә өзбашына һәрәкәтдир. Һеч бир хариҹи гүввәнин Венесуеланын суверен гәрарларына мүдахилә етмәк вә ја онлары позмаг, јахуд өлкәмизә шәртләр гојмаг һүгугу јохдур.”
Венесуела Мүдафиә Назири әлавә едиб: “Бејнәлхалг иҹтимаијјәти Кариб дәнизиндә вә Ҹәнуби Америкада сүлһү тәһдид едән бу дүшмәнчилик һәрәкәтини гынамаға чағырырыг.”
