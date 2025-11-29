Азәрбајҹанда бу ил јени доғулан ушаглара ән чох гојулан адлар Әли вә Зејнәб адларыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаглара ән чох гојулан оғлан адлары сијаһысында илк онлугда Әли (1 569), Һүсејн (1 166), Уғур (1 050), Раул (1 028), Јусиф (986), Миран (746), Ајхан (675), Тунар (625), Мурад (607) адлары јер алыб.
Гыз ушагларына гојулан адлар сијаһысында илк онлугда Зејнәб (1 073), Зәһра (1 015), Фатимә (1 014), Мәрјәм (993), Мелиса (964), Нилај (944), Ајлин (942), Ајла (846), Инҹи (835), Алиса (715) јер алыб.
Сон беш илдә оғланлара ән чох Әли (8 721), гызлара исә Зәһра (7 629) ады гојулуб.
