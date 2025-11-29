  1. Ana səhifə
Азәрбајҹанда бу ил јени доғулан ушаглара ән чох гојулан адлар Әли вә Зејнәб адларыдыр

29 noyabr 2025 - 16:16
Xəbər kodu: 1755475
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әдлијјә Назирлијинин статистик мәлуматларына әсасән хәбәр верир ки, ҹари илдә јени доғулан оғлан ушагларына ән чох Әли, гыз ушагларына исә Зејнәб ады гојулуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаглара ән чох гојулан оғлан адлары сијаһысында илк онлугда Әли (1 569), Һүсејн (1 166), Уғур (1 050), Раул (1 028), Јусиф (986), Миран (746), Ајхан (675), Тунар (625), Мурад (607) адлары јер алыб.

Гыз ушагларына гојулан адлар сијаһысында илк онлугда Зејнәб (1 073), Зәһра (1 015), Фатимә (1 014), Мәрјәм (993), Мелиса (964), Нилај (944), Ајлин (942), Ајла (846), Инҹи (835), Алиса (715) јер алыб.

Сон беш илдә оғланлара ән чох Әли (8 721), гызлара исә Зәһра (7 629) ады гојулуб.

