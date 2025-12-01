Фото Репортаж | Динләр вә Мәзһәбләр Университетинин рәһбәринин АБНА Хәбәр Аҝентлијинә сәфәри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөҹәтүл-Ислам вә Мүслимин Динләр вә Мәзһәбләр Университетинин рәһбәри Др. Мустафа Ҹәфәр Тәјјар, бу университетин бир груп рәсмиси илә бирликдә АБНА Хәбәр Аҝентлијинин Гум шәһәриндәки редаксијасына сәфәр едибләр. Аҝентлијин мүхтәлиф шөбәләрини зијарәт едән гонаглар, икитәрәфли әмәкдашлыг саһәләрини мүзакирә етмәк үчүн АБНА редаксијасынын мүхтәлиф шөбәләринин рәһбәрләри илә икитәрәфли ҝөрүш кечирибләр.
1 dekabr 2025 - 15:31
Фото: Мәһәммәд Әхлаги
