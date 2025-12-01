Бушеһр СЕПАҺ дәниз гүввәләри Фарс көрфәзиндә 350 мин литр гачаг јанаҹаг дашыјан хариҹи танкери сахлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ-ын Дәниз Гүввәләринин 2-ҹи бөлҝә команданы, ҝенерал Һејдәр Һүнәриан-Муҹәррәд билдириб: Бу гүввәнин там нәзарәти вә оператив мәлуматлары нәтиҹәсиндә Фарс көрфәзиндә 350 мин литр гачаг јанаҹаг дашыјан хариҹи танкер сахланылыб.
Ҝенерал Һүнәриан-Муҹәррәд гејд едиб: Иран Ислам Республикасынын хүсусилә Фарс көрфәзиндәки дәниз сәрһәдләринин горунмасы вә мүһафизәси мәгсәдилә һәјата кечирилән давамлы нәзарәт чәрчивәсиндә дизел гачагмалчылығы илә мәшғул олан, Сватини (Сувазиленд) бајрағы алтында үзән ганун позунтусуна јол вермиш ҝәми мүәјјән едилиб. Мәһкәмә гәрары әсасында танкер сахланылыб вә Бушеһр саһилләринә ҝәтирилиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, ҝәминин һејәт үзвләриндән 13 нәфәри Һиндистан, 1 нәфәри исә гоншу өлкәләрдән биринин вәтәндашыдыр вә һамысы һәбс олунуб.
