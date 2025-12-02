Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Спутник-ин мәлуматына ҝөрә, сабиг АБ хариҹи сијасәт рәһбәри Федерика Могерини чәршәнбә ахшамы фырылдагчылыг иттиһамы илә һәбс едилиб.
Белчика полиси ону АБ вәсаитләринин суи-истифадәсинә гаршы ҝенишмигјаслы әмәлијјат чәрчивәсиндә һәбс едиб.
Кечмиш АБ хариҹи сијасәт рәһбәринин һәбси, АБ вәсаитләри илә ҝәнҹ дипломатларын тәлими илә бағлы фырылдагчылыг истинтагынын бир һиссәси олараг Авропа Коллеҹи вә Авропа Хариҹи Фәалијјәт Хидмәтинә едилән басгын заманы һәјата кечирилиб.
Белчика һакимијјәти әввәлләр ишлә бағлы үч шүбһәлини һәбс етмишди.
