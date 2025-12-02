  1. Ana səhifə
Кечмиш АБ хариҹи сијасәт рәһбәри Белчика полиси тәрәфиндән фырылдагчылыг иши илә әлагәдар һәбс едилиб

2 dekabr 2025 - 17:16
Xəbər kodu: 1756881
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Спутник-ин мәлуматына ҝөрә, сабиг АБ хариҹи сијасәт рәһбәри Федерика Могерини чәршәнбә ахшамы фырылдагчылыг иттиһамы илә һәбс едилиб.

Белчика полиси ону АБ вәсаитләринин суи-истифадәсинә гаршы ҝенишмигјаслы әмәлијјат чәрчивәсиндә һәбс едиб.

Кечмиш АБ хариҹи сијасәт рәһбәринин һәбси, АБ вәсаитләри илә ҝәнҹ дипломатларын тәлими илә бағлы фырылдагчылыг истинтагынын бир һиссәси олараг Авропа Коллеҹи вә Авропа Хариҹи Фәалијјәт Хидмәтинә едилән басгын заманы һәјата кечирилиб.

Белчика һакимијјәти әввәлләр ишлә бағлы үч шүбһәлини һәбс етмишди.

