АБШ-а ҝириш 5 иллик сосиал медиа тарихчәсинин јохланылмасы шәрти илә мүмкүндүр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Трамп администрасијасы хариҹи туристләрин АБШ-а ҝиришини беш иллик сосиал медиа тарихчәсинин тәгдим едилмәси шәрти илә етмәји планлашдырыр.
АБШ Ҝөмрүк вә Сәрһәд Мүһафизәсинин дүнән АБШ һөкумәтинин рәсми гәзети "Федерал Реҝистер"дә дәрҹ олунмуш билдиришинә ҝөрә, Трамп администрасијасы виза тәләб едән өлкәдән вә ја Бөјүк Британија вә Алманија кими АБШ-а дахил олмаг үчүн виза тәләб етмәјән өлкәләрдән олмасындан асылы олмајараг, бүтүн хариҹи туристләрдән АБШ-а дахил олмаг үчүн сон беш ил әрзиндә сосиал медиа тарихчәләрини тәгдим етмәләрини тәләб етмәји планлашдырыр.
Трамп администрасијасы сәрһәдләри вә иммиграсијаны сәртләшдирмәјә јөнәлмиш сечки кампанијасына ујғун олараг инсанларын АБШ-а ҝиришинә гојулан мәһдудијјәтләри артырыб.
Федерал Реҝистердә дәрҹ олунмуш билдиришә ҝөрә, сосиал медиа гејдләринә әлавә олараг, АБШ Ҝөмрүк вә Сәрһәд Мүһафизәси сон беш илдә истифадә едилән електрон почт вә телефон нөмрәләри, еләҹә дә аилә үзвләринин үнванлары вә адлары дахил олмагла, АБШ-а ҝириш үчүн мүраҹиәт едәнләрдән мәлумат топламаг үчүн јени саһәләр әлавә етмәји планлашдырыр.
Федерал Рејестрдә дәрҹ олунмуш билдиришә ҝөрә, америкалыларын тәклифә мүнасибәт билдирмәк үчүн 60 ҝүнү вар.
Мәһдудијјәтләр, АБШ-ын ҝәлән ил Дүнја Кубокуна ев саһиблији етмәси заманы баш верир вә бура дүнјанын һәр јериндән азаркешләрин ҝәләҹәји ҝөзләнилир.
Ијун ајында АБШ Дөвләт Департаменти мүәјјән нөв визалар үчүн мүраҹиәт едәнләрдән сосиал медиа профилләрини иҹтимаиләшдирмәләрини тәләб едәҹәјини ачыглады.
Бу аддым, рәгәмсал һүгуглар групу олан Електрон Сәрһәд Фонду тәрәфиндән мисли ҝөрүнмәмиш бир аддым кими тәсвир едилди вә АБШ мәһдудијјәтләринин "хариҹи тәләбәләрин сосиал медиа фәалијјәтинин мониторинги вә гаршысынын алынмасы" мәгсәди дашыдығыны билдирди.
