Иран глобал наркотикләрлә мүбаризә апаранларын өн сыраларындадыр \ 4000 Шәһид вә 12000 јаралы вериб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикаынын Наркотикләрлә Мүбаризә Гәрарҝаһынын баш катибинин мүавини наркотикләрлә мүбаризәдә 4000 иранлы забит вә әсҝәрин шәһид олмасына вә 12000 нәфәрин јараланмасына тохунараг деди: Иран Ислам Республикасы бу феноменә гаршы гәтијјәтли јанашмасы илә глобал мүбаризә апаранларын өн сыраларындадыр вә асылылыг өлкәнин ән бөјүк сосиал зәрәридир.
Базар ертәси ҝүнү Бөјүк Теһран Полиси тәрәфиндән 20 тон наркотик вә психотроп маддәләрин мәһв едилмәси мәрасиминдә Мәһәммәд Зареи Полис Команданы бригада ҝенералы Әһмәд Рза Раданын сәјләринә ҝөрә миннәтдарлығыны билдирди вә деди: Иран Ислам Республикасынын мүгәддәс системи, гырх илдән чохдур ки, бу саһәдә мүбаризә апаран тарихә малик наркотик вә асылылыгла мүбаризәдә гәтијјәтли јанашмасы илә һәгигәтән гүрур мәнбәјидир.
Зареи, бу дәјәрли мүбаризәдә 4000-дән чох шәһид вә тәхминән 12000 ветеранын ҹаныны гурбан вердијини билдирәрәк вурғулады: Бу, Иран Ислам Республикасынын мүгәддәс системинин адынын дүнјада дөјүшчүләрин өн сыраларында вә наркотикләрлә мүбаризәнин өн сыраларында гејд олунмасына сәбәб олду.
Наркотикләрлә Мүбаризә Гәрарҝаһынын баш катибинин мүавини бу мәшум һадисәнин глобал өлчүләри барәдә хәбәрдарлыг едәрәк деди: "Бу ҝүн наркотикләр тәкҹә өлкәмиз үчүн бир бәла дејил, һәм дә тәәссүф ки, иткиләри һеч бир мүһарибә вә ја тәбии фәлакәтлә мүгајисә едилә билмәјән глобал бир проблемдир; белә ки, һазырда дүнјада 300 милјондан чох истифадәчи вар вә һәр ил тәхминән 500.000 инсан наркотик истифадәси сәбәбиндән һәјатыны итирир."
