Фото Һесабат | Һәзрәт Фатимә Зәһранын (с.ә.) шәһадәтинин илдөнүмү илә әлагәдар Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани иштиракы илә матәм мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы һәр ил олдуғу кими бу ил дә Шиә Дүнјасынын апарыҹы шәхсијјәтләриндән бири олан Ајәтуллаһ Һүсејн Вәһид Хорасани ҹәнабларынын иштиракы илә бу апарыҹы шәхсијјәтин евиндән Һәзрәт Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс зијарәтҝаһына гәдәр матәм мәрасими вә пијада јүрүш кечирилди.
25 noyabr 2025 - 12:17
Xəbər kodu: 1753937
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һади Чөһрәгани
Sizin rəyiniz