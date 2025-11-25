Фото Һесабат | Теһранда Мүгәддәс Мүдафиә Дөнәминин 100 Намәлум Шәһидинин Мүгәддәс Ҹәназәләринин Дәфн Мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Зәһра Анамызын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү илә үст-үстә дүшән Мүгәддәс Мүдафиә Дөнәминин 100 Намәлум Шәһидинин мүгәддәс ҹәназәләринин дәфн мәрасими өтән ҝүн сәһәр, Базар ертәси ҝүнү, "Намәлум Шәһидләрин Милли Аным Ҝүнү"ндә, Теһран Университетиндән Теһран Шәһидләринин Мераҹ Гәрарҝаһына гәдәр кечирилди.
25 noyabr 2025 - 13:45
Xəbər kodu: 1754023
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Мәһәммәд Вәһдәти
