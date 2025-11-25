Фото Хәбәр | Һз. Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы Һз. Мәсумәнин (с.ә.) һәрәминдә матәм мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) Кәримәси, Һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин һәрәминдә, 12 Имамчы Шиәләрин иштиракы илә әзадарлыг мәрасими кечирилиб. Фото: Һади Чөһрәгани
25 noyabr 2025 - 12:41
Xəbər kodu: 1753944
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz