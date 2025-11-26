Фото Репортаж / Алманијанын Дуисбург шәһәриндә Ханым Фатимеји-Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин аным мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алманијанын Дуисбург шәһәриндәки мүсәлман Шиә ҹәмијјәти Әһли-Бејт (әлејһимјс-сәлам) Һүсејнијјәсиндә Һәзрәти Ханым Фатимеји-Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә әзадарлыг мәрасими кечирибләр. Мәрасимин хәтиби Азәрбајҹаын танынмыш Шиә Руһаниси, Һаҹы Әләмдар олублар. Гејд едәк ки, Һаҹы Әләмдар да бир чох Шиә Руһаниләри кими әлијевләр режиминин репрессијаларына вә тәгибләринә мәруз галараг илк өнҹә Русијаја вә даһа сонра Авропаја мүһаҹирәт етмәли олуб.
26 noyabr 2025 - 12:00
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
