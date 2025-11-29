Пакистан ишғалчы сионист режиминин Гәззадан тамамилә чыхарылмасыны тәләб едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рәсми Пакистан Хәбәр Аҝентлијинин (АПП) мәлуматына ҝөрә, Исламабад 29 нојабр Фәләстин Халгы илә Бејнәлхалг Һәмрәјлик Ҝүнү мүнасибәтилә Фәләстин халгы илә там һәмрәјлијини бир даһа ифадә едиб.
Бу мүнасибәтлә вердији ачыгламада Пакистанын Баш назири Шәһбаз Шәриф Фәләстин халгынын "дөврүмүзүн ән дағыдыҹы фаҹиәләриндән бирини" јашадығыны, өз мүгәддәратыны тәјин етмәк һүгугундан мәһрум едилмиш, торпаглары мүсадирә едилмиш вә динҹлији мәһв едилмиш бир халг олдуғуну билдириб.
Пакистан рәсмиси Гәзза да дахил олмагла бүтүн ишғал олунмуш әразиләрдә Исраил ишғалына (режиминә) тамамилә сон гојулмасыны тәләб едиб вә Тәл-Әвивин бејнәлхалг һүгуга ујғун олараг фәләстинлиләрә гаршы мүһарибә ҹинајәтләри вә сојгырымына ҝөрә мәсулијјәт дашымалы олдуғуну вурғулајыб.
Шәриф һәмчинин Исраил гүввәләринин Гәзза да дахил олмагла ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндән тамамилә чыхарылмасыны тәләб едиб вә Фәләстин халгынын давамлы сүлһә вә рифаһа лајиг олдуғуну вурғулајыб.
Пакистан Президенти Асиф Әли Зәрдари бу мүнасибәтлә ҝөндәрдији месажда билдириб: Исламабад Фәләстин халгына сијаси, дипломатик, һуманитар вә мәнәви дәстәк вермәјә давам едәҹәк.
О вурғулајыб: Биз 1967-ҹи илин ијун ајындан әввәлки сәрһәдләрә әсасланан, пајтахты Гүдс олан мүстәгил вә суверен Фәләстин дөвләтинин гурулмасыны дәстәкләдијимизи бир даһа бәјан едирик.
Пакистан Президенти Исламабадын Фәләстинә дәстәјинин инсан ләјагәти, әдаләт кими универсал принсипләрә әсасландығыны вә өлкәсинин Фәләстин халгынын јанында "гәтијјәтлә" дајандығыны вурғулајыб.
