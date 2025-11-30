Һакан Фидан Әрагчи илә ҝөрүшдү: Иран вә Түркијә ики өлкә арасында тиҹарәтә мане олан әнҝәлләрин арадан галдырылмасынын зәрурилијини вурғулајырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хариҹи ишләр назири Түркијәнин хариҹи ишләр назири илә бирҝә мәтбуат конфрансында билдириб ки, ҝөрүшдә ики өлкә арасында тиҹарәт вә инвестисија саһәсиндә мөвҹуд манеәләрин арадан галдырылмасынын ваҹиблији вурғуланыб.
О әлавә едиб: Бу мәсәләләрин хүсуси шәкилдә арашдырылмасы үчүн ики өлкә арасында Јүксәк Сәвијјәли Әмәкдашлыг Шурасы вә Бирҝә Игтисади Комиссијанын иҹласларынын кечирилмәси барәдә разылыг әлдә олунуб.
Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи түркијәли һәмкары Һакан Фидан илә бирҝә мәтбуат конфрансында дејиб: Иран Түркијә үчүн ән етибарлы енержи тәминатчыларындан биридир вә биз газ мүгавиләсинин узадылмасы, еләҹә дә електрик саһәсиндә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәси үчүн һазыр олдуғумузу билдирдик. Бу ҝөрүшдә ики өлкә арасында тиҹарәт вә инвестисијаја мане олан әнҝәлләрин арадан галдырылмасынын зәрурилији вурғуланды вә гәрара алынды ки, Јүксәк Сәвијјәли Әмәкдашлыг Шурасы вә Бирҝә Игтисади Комиссијанын иҹласларынын кечирилмәси бу мәсәләләрин хүсуси гајдада мүзакирәсинә хидмәт етсин.
О гејд едиб: Һәр ики өлкә "Чешм Сурәјја–Аралыг" бөлҝәсиндә дәмир јолу хәтләринин бирләшдирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыр вә үмид едирик ки, бу хәттин тикинтисинә ән гыса мүддәтдә башланаҹаг. Биз бүтүн саһәләрдә, о ҹүмләдән бирҝә азад зоналарын јарадылмасы вә јени сәрһәд кечидинин активләшдирилмәси истигамәтиндә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсинә һазыр олдуғумузу бәјан етдик.
Иранын дипломатија апаратынын рәһбәри гејд едиб ки, Суријада сабитлик, тәһлүкәсизлик вә әмин-аманлығын тәмин олунмасы бу өлкәнин әрази бүтөвлүјүнүн вә сәрһәдләринин тохунулмазлығынын горунмасы илә бирбаша бағлыдыр. О вурғулајыб: Суријанын тәһлүкәсизлији вә сабитлији үчүн әсас тәһдид сионист режим вә онун ишғалчы сијасәтидир. Реҝион өлкәләринин вәзифәси сионист режимин, о ҹүмләдән Суријада вә Ливанда төрәтдији тәҹавүз вә ҝенишләнмә ҹәһдләринә гаршы сәдд чәкмәкдир.
Хариҹи ишләр назири сөзләринә давам едәрәк билдириб: Иран Ислам Республикасынын мөвгеји ондан ибарәтдир ки, Ҹәнуби Гафгазда сабитлик вә тәһлүкәсизлик реҝион өлкәләринин әмәкдашлығы сајәсиндә вә реҝиондан кәнар мүдахиләләрдән узаг шәкилдә тәмин едилмәлидир. Терроризм һәр ики өлкә вә үмумиликдә реҝион үчүн ағыр вә ортаг тәһлүкә һесаб олунур. Бу чәтинлик нәзәрә алынараг, биз терроризмә гаршы бирҝә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә мүбаризә өһдәлијимизи бир даһа вурғулајырыг. Иран П.К.К.-нын тәрксилаһы просесини вә терроризмдән тәмизләнмиш Түркијәнин ҝерчәкләшдирилмәсини дәстәкләмәклә јанашы, реҝионун терроризм тәһдидиндән там азад олунмасы үчүн бүтүн террор груплашмаларынын ләғвинин зәрурилијини вурғулајыр.
