Венесуела АБШ-нин тәзјигләринә гаршы Иранын дәстәјинә ҝөрә тәшәккүр етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуела хариҹи ишләр назири Иван Хил Пинто Телеҝрам каналында јајдығы бәјанатда билдириб: Венесуела Боливар Һөкумәти вә президентимиз Николас Мадуронун адындан, АБШ һөкумәтинин Венесуела һава мәканыны биртәрәфли шәкилдә бағламагла бағлы сон аддымыны гәтијјәтлә писләдијинә ҝөрә Иран Ислам Республикасына сәмими тәшәккүрүмүзү билдиририк.
Бәјанатын давамында дејилир: Венесуеланын милли суверенлији вә әрази бүтөвлүјүнүн мүдафиәсиндә Иранын ҹәсарәтли вә гәти мөвгеји халгымызын мөвгеји илә там ујғундур. Бејнәлхалг һүгугун норма вә әсас принсипләринин позулмасы, һәмчинин бејнәлхалг һава нәглијјатынын тәһлүкәсизлији вә авиасија тәһлүкәсизлијинә јөнәлән тәһдидләр, әдаләт, ләјагәт вә сүлһлә долу бир дүнја гурмаг јолунда бизи бирләшдирән үмуми нараһатлыглардыр.
