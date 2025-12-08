Ҹәнаб Әрагчи Азәрбајҹан шәһидләринин хатирәсини јад етди

Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Азәрбајҹана сәфәри чәрчивәсиндә Шәһидләр Хијабаныны зијарәт едиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хариҹи Ишләр Назири Бакыја сәфәри заманы Шәһидләр Хијабанына ҝәләрәк Азәрбајҹан Республикасы шәһидләринин хатирәсини јад етди.
Иран хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Азәрбајҹан Республикасына сәфәри заманы Шәһидләр Хијабанына ҝәләрәк Азәрбајҹан Республикасы шәһидләринин хатирәсини јад етди.
Хариҹи Ишләр назири дүнән ахшам (7 декабр, базар ҝүнү) Теһрандан Бакыја јола дүшдү вә бир саат сонра шәһәрдәки Һејдәр Әлијев адына Һава Лиманына чатды. О, Азәрбајҹан Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин Реҝионал Баш директору вә Бакыдакы Иран сәфири тәрәфиндән гаршыланды. Бакыда дипломатик мәсләһәтләшмәләрини давам етдирән Әрагчи Президент Илһам Әлијев вә Азәрбајҹан хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамовла ҝөрүшдү.
Sizin rəyiniz