Сејјид Аббас Әрагчи Азәрбајҹан хариҹи ишләр назири илә ҝөрүшүб

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Азәрбајҹанлы һәмкары илә ҝөрүшмәздән әввәл Азәрбајҹан Республикасынын шәһидләрини јад едиб.
8 dekabr 2025 - 16:05
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өлкәмизин хариҹи ишләр назири дипломатик мәсләһәтләшмәләрини давам етдирәрәк Бакыда Азәрбајҹан хариҹи ишләр назири илә ҝөрүшүб.
Азәрбајҹан Республикасынын јүксәк вәзифәли рәсмиләри илә мәсләһәтләшмәләр апармаг үчүн Бакыја сәфәр едән Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Азәрбајҹан хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамовла ҝөрүшүб вә данышыглар апарыб.
