Франсада Мүсәлманлара Гаршы Артан Дини Ајры-сечкилик; Парисин Исламчылыгла Гаршыдурмасы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гонаг гејди, Әмир Һүсејн Мугими: “Өзүнү һәмишә азадлыг, бәрабәрлик вә гардашлыг принсипләринин символу кими тәгдим едән Франса сон илләрдә јени бөһранларла үзләшиб. Бу өлкәнин әсас чәтинликләриндән бири, хүсусән дә мүсәлманлара гаршы дини ајры-сечкилијин артмасыдыр ки, бу да сијаси вә сосиал гарышыглыгдан сонра сон дәрәҹә габарыг шәкилдә өзүнү ҝөстәрир.”
Франсадакы мүсәлманлар мәшғуллуг, тәһсил вә дөвләт гурумлары илә гаршылыглы әлагә кими мүхтәлиф саһәләрдә ачыг-ашкар ајры-сечкилик дә дахил олмагла чохсајлы проблемләрлә үзләширләр.
Рәсми һесабатлар вә сосиал тәдгигатлар ҝөстәрир ки, бу өлкәдәки мүсәлманларын үчдә бириндән чоху ишәҝөтүрәнләр, тәһсил мүәссисәләри вә тәһлүкәсизлик гүввәләри илә мүнасибәтләрдә мүәјјән формада дини ајры-сечкиликлә гаршылашыр.
Бу ајры-сечкилик хүсусилә һиҹаб ҝејинән мүсәлман гадынлара мүнасибәтдә шиддәтлидир. Бу гадынларын чоху пешә вә тәһсил мүһитләриндә ишләрини тәрк етмәјә вә ја иш имканларынын азалмасына сәбәб олан чәтинликләрлә үзләширләр. Бу, дүнјәви ганунлара малик бир өлкә кими Франсанын әнәнәви олараг фәрди вә дини азадлыглары горумаға борҹлу олдуғуну дүшүнмәсинә бахмајараг баш верир.
Бу ајры-сечкилијин әсас сәбәбләриндән бири Франса һөкумәтинин "Исламизм"лә мүбаризәдә гәбул етдији сәрт сијасәтдир.
Сон илләрдә Франса һөкумәти Ислам екстремизми вә террор тәһдидләри илә мүбаризә апармаг үчүн бир сыра јени ганунлар гәбул едиб ки, тәнгидчиләрин фикринҹә, практикада әсасән мүсәлманлары һәдәф алыр...
Франсыз һүгуг тәдгигатчысы
Sizin rəyiniz